La Cavalcada de Reis de Figueres amplia el nombre de carrosses i repartirà 800 quilos de caramels
Hi haurà més de 300 figurants, es mantindrà el recorregut i l'aposta per la inclusivitat, amb una grada adaptada per a persones amb diversitat funcional i una zona de baixa intensitat sensorial
La Cavalcada de Reis de Figueres estrenarà dues noves carrosses per repartir 800 quilos de caramels i mantindrà el recorregut, amb sortida a les set de la tarda des del carrer Borrassà (Creu de la Mà) i arribada a la plaça de l’Ajuntament, a quarts de nou del vespre. La desfilada comptarà amb 10 carrosses i més de 300 figurants, es tornarà a retransmetre en directe i amb pantalla gegant a la plaça de l’Ajuntament, i es mantindrà l’aposta per la inclusivitat, amb una grada adaptada per a persones amb diversitat funcional i una zona de baixa intensitat sensorial.
El circuit de Ses Majestats i de la comitiva serà l’habitual: carrer Borrassà, Creu de la Mà, carrer Nou, plaça Ernest Vila (Font Lluminosa), carrer Castelló, plaça del Gra, carrer Rutlla, carrer d’en Blanch, carrer Caamaño i la Rambla. Els Tres Reis baixaran de les carrosses a la part alta de la Rambla i faran l’últim tram de recorregut a peu, passant pel mig de la Rambla i enfilant el carrer Girona fins a la plaça de l’Ajuntament, on rebran la clau de la ciutat i es dirigiran a totes les nenes i nens de la ciutat des del balcó de l’Ajuntament.
Per altra banda, també hi haurà una grada adaptada per a persones amb diversitat funcional a la Rambla i una zona de baixa intensitat sensorial a la plaça del Gra. Els caramels que es repartiran durant el recorregut són sense gluten i tous.
L’esdeveniment es podrà seguir en directe pel YouTube de l’Ajuntament de Figueres i pel canal Empordà TV. L’entitat social que enguany podrà gaudir de la recepció de Ses Majestats al Saló de Plens de l’Ajuntament serà el Centre de Lleure El Dofí.
Campament Reial i concurs de fanalets
El divendres 2 i el dissabte 3 de gener torna –dos anys després- el Campament Reial a la plaça de l’Església i que substitueix el Carter Reial que fa un any va visitar de manera itinerant els barris de la ciutat. Entre dos quarts de sis i les vuit del vespre, els infants de Figueres podran lliurar personalment la seva carta a un emissari de Ses Majestats els Reis d’Orient. Dissabte a la tarda, els patges seran rebuts per l’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, a la Casa Natal Salvador Dalí.
El 5 de gener hi haurà el tradicional concurs de fanalets, que es va iniciar el 1921. Va destinat a nens i nenes d’I1 fins a 6è de primària. Per participar-hi, cal haver-s’hi inscrit prèviament.
L’Escola de Patges
Vist l’èxit dels últims dos anys es tornarà a celebrar l’Escola de Patges, impulsada per l’Ajuntament de Figueres i l’Aula de Teatre. Es tracta d’una activitat per a joves de 12 a 15 anys que consisteix a aprendre teatre amb l'objectiu final de poder participar en la Cavalcada de Reis. Es realitza a l’Aula de Teatre, situada al Teatre Municipal El Jardí, i són quatre sessions que es duen a terme els dies 29, 30, 31 de desembre i 2 de gener de nou del matí a una del migdia, a més de la Cavalcada (dia 5 de quatre a nou del vespre).
