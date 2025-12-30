Entra a robar de nit en sis habitatges de Vilafant en un mes
L’autor actuava de matinada, forçant finestres i persianes, i en dos casos va ser sorprès pels propietaris
Un home va entrar a robar de nit en sis domicilis de Vilafant entre el 16 de novembre i el 25 de desembre, sempre amb un mateix modus operandi i mentre els residents dormien. Tres dels episodis es van arribar a consumar i els altres van quedar en grau de temptativa, segons han informat els Mossos d’Esquadra.
En tots els casos, l’autor accedia a l’interior dels habitatges després de forçar algun punt d’entrada, principalment finestres i persianes. Un cop a dins, sostreia diners i joies. En dues ocasions, els propietaris el van sorprendre a l’interior del domicili, fet que va provocar que fugís corrents sense arribar a completar el robatori.
Les imatges de seguretat
Davant la reiteració dels fets i la similitud del patró, la unitat d’investigació de la comissaria de Figueres va obrir una investigació per aclarir-ne l’autoria. L’anàlisi de les imatges de seguretat i els indicis recollits en les diferents inspeccions van permetre als agents determinar que tots els episodis havien estat comesos per una mateixa persona i obtenir-ne una descripció acurada.
La matinada del 27 de desembre, els Mossos van desplegar un dispositiu policial preventiu a la zona afectada, especialment a l’àmbit residencial del Camp dels Enginyers. Durant el servei, els agents van detectar un home que coincidia amb la descripció obtinguda durant la investigació. En adonar-se de la presència policial, va fugir corrents, però va ser localitzat poc després ja dins del terme municipal de Figueres. L’home, de 30 anys i amb antecedents per fets similars, va ser detingut com a presumpte autor dels sis robatoris amb força comesos a Vilafant i ha passat a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres.
