Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Spar GironaDesembre plujósRescat l'EstartitEmpresaris més valoratsAniversari TruetaCatedral Castelló
instagramlinkedin

Enxampen 'in fraganti' dos homes robant coure en una estació transformadora a Garrigàs

Els lladres anaven amb una furgoneta sostreta a l'Hospitalet de Llobregat

Un control dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu.

Un control dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu. / Mossos d'Esquadra

ACN

ACN

Figueres

Els Mossos d'Esquadra van detenir 'in fraganti' dos homes per robar coure en una estació transformadora a Garrigàs. Els detinguts, de 29 i 43 anys, van ser arrestats com a presumptes autors d'un robatori amb força, receptació i apropiació indeguda de vehicle, ja que circulaven amb una furgoneta sostreta a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar el dia 28 de desembre, a l'àrea de servei de l'AP-7 a Garrigàs. Cap a les onze de la nit, una patrulla de mossos de paisà va veure dos homes que entraven en un centre de transformació elèctrica i poc després en treien talls de cablejat de coure. Els agents els van detenir quan tornaven cap al vehicle, prèviament identificat com a sostret.

La furgoneta que conduïen els dos homes no havia estat retornada a una empresa de lloguer des del 13 de desembre.

Un dels dos detinguts tenia una ordre de detenció vigent per un robatori, també de coure, a Castelló de la Plana comès el 2024.

Tots dos, amb múltiples antecedents, va passar el 29 de desembre a disposició del jutjat d'instrucció en funció de guàrdia de Figueres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents