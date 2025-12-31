Enxampen 'in fraganti' dos homes robant coure en una estació transformadora a Garrigàs
Els lladres anaven amb una furgoneta sostreta a l'Hospitalet de Llobregat
Els Mossos d'Esquadra van detenir 'in fraganti' dos homes per robar coure en una estació transformadora a Garrigàs. Els detinguts, de 29 i 43 anys, van ser arrestats com a presumptes autors d'un robatori amb força, receptació i apropiació indeguda de vehicle, ja que circulaven amb una furgoneta sostreta a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar el dia 28 de desembre, a l'àrea de servei de l'AP-7 a Garrigàs. Cap a les onze de la nit, una patrulla de mossos de paisà va veure dos homes que entraven en un centre de transformació elèctrica i poc després en treien talls de cablejat de coure. Els agents els van detenir quan tornaven cap al vehicle, prèviament identificat com a sostret.
La furgoneta que conduïen els dos homes no havia estat retornada a una empresa de lloguer des del 13 de desembre.
Un dels dos detinguts tenia una ordre de detenció vigent per un robatori, també de coure, a Castelló de la Plana comès el 2024.
Tots dos, amb múltiples antecedents, va passar el 29 de desembre a disposició del jutjat d'instrucció en funció de guàrdia de Figueres.
