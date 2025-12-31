Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Spar GironaDesembre plujósRescat l'EstartitEmpresaris més valoratsAniversari TruetaCatedral Castelló
instagramlinkedin

Sis ferits per un incendi en un pis de Figueres

El foc s'ha produït al tercer pis d'un bloc de cinc plantes

Diversos vehicles dels Bombers de la Generalitat, en una imatge d'arxiu.

Diversos vehicles dels Bombers de la Generalitat, en una imatge d'arxiu. / Bombers de la Generalitat

ACN

ACN

Figueres

Sis persones han resultat ferides aquesta matinada en un pis de Figueres arran d'un incendi. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís cap a les 4.30 hores per un foc al tercer pis d'un bloc de cinc plantes al carrer Tapís. Quatre dotacions s'hi ha desplaçat, han apagat l'incendi i han revisat l'immoble. El SEM s'hi ha traslladat amb cinc ambulàncies i ha traslladat cinc ferits lleus a l'hospital de Figueres i un menys greu al de la Vall d'Hebron de Barcelona.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents