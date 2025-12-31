Sis ferits per un incendi en un pis de Figueres
El foc s'ha produït al tercer pis d'un bloc de cinc plantes
Sis persones han resultat ferides aquesta matinada en un pis de Figueres arran d'un incendi. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís cap a les 4.30 hores per un foc al tercer pis d'un bloc de cinc plantes al carrer Tapís. Quatre dotacions s'hi ha desplaçat, han apagat l'incendi i han revisat l'immoble. El SEM s'hi ha traslladat amb cinc ambulàncies i ha traslladat cinc ferits lleus a l'hospital de Figueres i un menys greu al de la Vall d'Hebron de Barcelona.
