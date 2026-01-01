Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un dispositiu transfronterer al Portús amb diverses denúncies per drogues

Es va portar a terme el dimarts per reforçar la seguretat de la zona

Un moment del dispositiu policial al Portús. / ajuntament de La Jonquera

Eva Batlle

EL Portús

Un dispositiu policial transfronterer al Portús amb la participació de diversos cossos de seguretat va acabar aquest dimarts amb diverses denúncies per drogues.

L’operatiu va comptar amb la intervenció de la Policia Local de la Jonquera, la Policia Municipal del Pertús francès, els Mossos d’Esquadra, la Gendarmeria de Ceret i el Grup d’Investigació Cinològica de Perpinyà.

Durant l’actuació, els cossos policials de la part catalana van detectar dues conduccions sota els efectes de substàncies estupefaents i es van denunciar els conductors pel positiu en el drogotest; també van requisar haixix i van tramitar dues denúncies per tinença de drogues, a més de dues denúncies per venda ambulant no autoritzada, segons l'ajuntament de la Jonquera.

Per la seva banda, la Gendarmeria francesa va aixecar una denúncia per una infracció del codi de circulació, quatre sancions per tinença de substàncies estupefaents i va detectar una persona estrangera en situació irregular, que va ser posada a disposició de la Policia de Fronteres gal·la, informa el cos policial.

Aquests dispositius tenen com a objectiu reforçarçar la seguretat de la zona de la frontera, al seu pas per aquest nucli de la Jonquera.El Portús i el Pertús formen un nucli urbà fronterer dividit administrativament entre Espanya i França, una singularitat que requereix una coordinació constant entre els diferents cossos policials amb competències a banda i banda de la frontera.

