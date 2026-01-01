Figueres prepara la Cavalcada de Reis més màgica: dues carrosses noves, 300 figurants i 800 quilos de caramels
Es manté l'aposta inclusiva, amb una grada adaptada per a persones amb diversitat funcional i una zona de baixa intensitat sensorial
Es recupera el Campament Reial els dies 2 i 3 a la plaça de l'Església i el dissabte 3 els patges seran rebuts per l'alcalde a la Casa Natal Salvador Dalí
Figueres es prepara per la Cavalcada de Reis 2026, que arriba amb novetats: estrenarà dues noves carrosses i comptarà amb la participació de més de 300 figurants que repartiran 800 quilos de caramels tous i sense gluten durant el recorregut.
La cita, una de les més multitudinàries del calendari nadalenc, manté també una clara aposta per la inclusió i l’accessibilitat amb una grada adaptada per persones amb diversitat funcional i una zona de baixa intensitat sensorial. El Dofí serà l'entitat social convidada a la recepció de Ses Majestats a l’Ajuntament de la ciutat. L’esdeveniment es podrà seguir en directe pel YouTube de l’Ajuntament de Figueres i pel canal Empordà TV.
Per escalfar motors, es recupera el Campament Reial el 2 i el 3 de gener a la plaça de l’Església, aquest substitueix el Carter Reial que fa un any va visitar de manera itinerant els barris de la ciutat. Entre 17.30 i 20 hores, els infants de Figueres podran lliurar personalment la seva carta a un emissari de Ses Majestats els Reis d’Orient. A les 4 de la tarda del dissabte 3, els patges seran rebuts per l’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, a la Casa Natal Salvador Dalí.
Concurs de fanalets
El mateix 5 de gener hi haurà el tradicional concurs de fanalets, que es va iniciar el 1921. Va destinat a nens i nenes d’I1 fins a 6è de primària. Per participar-hi, cal haver-s’hi inscrit prèviament. El concurs de fanalets es divideix en dues fases, el 5 de gener al Teatre Municipal El Jardí: a les 11.30 hores es presenten els treballs davant el jurat i a les 16.30 hores es proclamen els guanyadors amb la presència de Ses Majestats els Reis d’Orient.
Recorregut i horaris
La comitiva iniciarà la desfilada a les 19 hores des del carrer Borrassà, i seguirà el recorregut habitual: carrer Borrassà, Creu de la Mà, carrer Nou, plaça Ernest Vila, carrer Castelló, plaça del Gra, carrer Rutlla, carrer d’en Blanch, carrer Caamaño, Rambla.
A la part alta de la Rambla, els Tres Reis baixaran de les carrosses i faran l’últim tram a peu fins al carrer Girona i la plaça de l’Ajuntament, on rebran la clau de la ciutat i saludaran els infants des del balcó consistorial.
Escola de patges
Vist l’èxit dels últims dos anys es tornarà a celebrar l’Escola de Patges, impulsada per l’Ajuntament de Figueres i l’Aula de Teatre. Es tracta d’una activitat per a joves de 12 a 15 anys que consisteix a aprendre teatre amb l'objectiu final de poder participar en la Cavalcada de Reis. Es realitza a l’Aula de Teatre, situada al Teatre Municipal El Jardí, i són quatre sessions que es duen a terme els dies 29, 30, 31 de desembre i 2 de gener de 9 a 13 hores, a més de la Cavalcada (dia 5 de 16 a 21 hores).
