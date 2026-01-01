Panells intel·ligents en vuit punts de Roses per evitar la saturació al Parc Natural de Cap de Creus
L'Ajuntament ha licitat la contractació de les obres per 272.499,38 euros que utiliza la tencologia per donar informació en temps real
L’Ajuntament de Roses ha tret a licitació el contracte d'obres per instal·lar vuit panells informatius intel·ligents en diferents punts del municipi amb l’objectiu de millorar l’accés a la carretera de Montjoi i reduir el trànsit innecessari cap a l’interior del Parc Natural del Cap de Creus, especialment durant els mesos d’estiu. La solució tècnica ha estat redactada per BCN Projecta Associats S.L. i el pressupost de licitació és de 272.499,38 euros.
La iniciativa vol ordenar l’accés a les platges i cales del parc natural, que en temporada alta superen sovint la seva capacitat, provocant retencions i estacionaments indeguts al llarg de la carretera de Montjoi. Es farà el control de l’estat del trànsit, segons la memòria, mitjançant càmeres de lectura de matrícules durant el recorregut i es disposarà d’una plataforma de gestió de la solució.
Els panells, coneguts com a Pantalles d’Informació Dinàmica (PID), oferiran informació en temps real sobre l’estat del trànsit, l’ocupació dels aparcaments, poden informació de restriccions i també podran informar sobre esdeveniments d’interès general. Aquest sistema es completarà amb una aplicació mòbil i una pàgina web, que permetran consultar l’ocupació de vehicles a l’àmbit de les cales i reservar plaça d’aparcament a les zones habilitades.
Càmeres lectores
El projecte també preveu la instal·lació de les càmeres lectores de matrícules en diversos punts estratègics del recorregut, especialment a les immediacions del creuament de la carretera de Montjoi amb el carrer Ausiàs March i a la mateixa zona de Montjoi, per controlar els vehicles que hi accedeixen o continuen cap a Jòncols i poder donar informació. Algunes d’aquestes càmeres funcionaran amb panells solars.
Els vuit panells estan previstos en el projecte distribuits en diferents vies d’entrada a Roses, com la C-260, la GI-610, la Gran Via Pau Casals, el Port de Pescadors i l’entorn del mercat, amb mides i suports adaptats a la velocitat de circulació i a la visibilitat de cada punt. La majoria es connectaran a la xarxa elèctrica municipal.
Aquest projecte forma part del programa “La transformació turística de Roses – Regeneration Tourism Roses” i està cofinançat amb fons Next Generation EU, dins dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD), impulsats pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. L’actuació s’emmarca en l’eix de transició digital i modernització de les administracions locals i en l’estratègia de gestió sostenible dels espais naturals del municipi.
La licitació obre el proces per a la contractació de les obres de digitalització i ordenació de l’accés sostenible a les platges i cales de Roses situades al Parc Natural de Cap de Creus.
