Benestar animal
Els antics voluntaris de la gossera de Figueres exigeixen “la construcció urgent” del centre de Pedret i Marzà
“Els impostos dels ciutadans han de garantir condicions adequades en la cura dels animals”, manifesten
Denuncien que continua la manca de transparència en la gestió dels gossos allotjats a Albons i la Devesa
Sònia Fuentes
Antics voluntaris de la protectora de Figueres han tornat a reclamar transparència en la gestió dels gossos allotjats en instal·lacions privades i insisteixen en "la necessitat urgent de construir la nova gossera de Pedret i Marzà, prevista des de fa anys però encara endarrerida". També subratllen que els impostos dels ciutadans han de garantir condicions adequades i transparència en la cura dels animals.
Sense informació
Han tornat a incidir en el fet que es desconeix la situació de molts animals i les seves condicions, especialment aquells allotjats al refugi d’Albons, que és inaccessible per al públic. "Ens hem de fiar de la paraula de qui els gestiona. No sabem què passa amb la majoria dels animals", expliquen, alertant que només una part dels gossos apareix a la web de la Residència Canina La Devesa, "mentre que els animals de difícil adopció es troben a Albons sense informació disponible".
Continuen les queixes
Fa més de mig any, els gossos van ser traslladats des de la protectora de Figueres a dues instal·lacions privades: la Residència Canina La Devesa, a Girona, i el refugi d’Albons, després de queixes sobre la gestió del centre. Els antics voluntaris de la Gossera de Figueres denunciaven el passat mes d’abril la mala gestió dels Ajuntaments dels animals sota la seva responsabilitat, ja que "han canviat l’empresa adjudicatària, però, segueixen sense ferse’n càrrec". Denunciaven que se’ls havia negat l’accés a les instal·lacions i que no havien rebut informació sobre els animals alertant que altres animals no rebien els tractaments adequats i que molts desapareixien del registre oficial. remarcant que la situació era de descontrol.
Per part seva, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà té redactat i aprovat el projecte executiu del futur Centre Comarcal de Protecció i Adopció d’Animals de Companyia a Pedret i Marzà, amb la voluntat de convertir-lo en una instal·lació de referència a Catalunya.
El projecte inicial, licitat entre desembre de 2021 i juny de 2022, va quedar desert a causa de l’augment dels costos derivats de la conjuntura econòmica internacional. El nou projecte inclou millores que augmenten el benestar dels animals, amb la previsió que la gossera pugués entrar en funcionament el 2025, la qual cosa no s’ha dut a terme.
Cal recordar que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar ara fa un any un pressupost per al 2025 de 44.685.000 euros, un 4,5% més que l'any passat. Els comptes ja preveien com una de les principals inversions la construcció del Centre d'Acollida d'Animals comarcals a les instal·lacions del Centre de Tractament de Residus a Pedret i Marzà que està pendent de licitar. La primera licitació el 2016 va quedar deserta. El pressupost és d'1,6 milions d'euros.
