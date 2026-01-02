Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
nit Cap d'Anyprimer bany de l'anysubmarinista Rosespreus 2026la Grossa de Cap d'Anybalisa V16
instagramlinkedin

La Guàrdia Urbana de Figueres incorpora dues pistoles Taser per lluitar contra la inseguretat

El cap del cos policial ha destacat que són una eina que s'utilitzarà "en moments puntuals"

Les fotos de la presentació de les pistoles Taser de la Guàrdia Urbana de Figueres

Les fotos de la presentació de les pistoles Taser de la Guàrdia Urbana de Figueres

Veure Galeria

Les fotos de la presentació de les pistoles Taser de la Guàrdia Urbana de Figueres / ACN

Maria Garcia / ACN

Maria Garcia / ACN

Figueres

La Guàrdia Urbana de Figueres ha incorporat dues pistoles Taser per lluitar contra la inseguretat. Sis agents del cos han rebut la formació per utilitzar aquests dispositius. El cap de la Guàrdia Urbana, Lluís Lupiañez, ha destacat que són una eina policial que s'utilitzarà "en moments puntuals, davant de certes actuacions amb persones alterades o agitades". "L'objectiu és garantir la integritat física de la persona, dels ciutadans i dels agents", ha recalcat. Els aparells van acompanyats d'una càmera personal que s'engegarà quan s'activi la pistola. L'alcalde, Jordi Masquef, ha afegit que volen dotar el cos de més recursos materials i humans per millorar la convivència. "La llei i l'ordre són innegociables", ha subratllat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La menor rescatada a Indonèsia al Santi, bussejador voluntari espanyol: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
  2. Accident entre un cotxe patrulla de la Policia d’Olot i un turisme
  3. Adeu, papa
  4. Hisenda aclareix si les transferències entre pares i fills són donacions
  5. El primer nadó de Catalunya es diu Biel i ha nascut a la Clínica Girona
  6. Miquel Carceller, professor: «No és que els joves d’avui siguin pitjors; és que no se’ls ha exigit, no se’ls ha preparat»
  7. Mor un submarinista durant una immersió a Roses
  8. Balanç de la Nit de Cap d’Any a Girona: els Mossos detenen cinc persones per violència masclista i enxampen 17 conductors beguts

Descobreixen una sala de pòquer clandestina a l'interior d'un restaurant

Descobreixen una sala de pòquer clandestina a l'interior d'un restaurant

La Guàrdia Urbana de Figueres incorpora pistoles Taser per lluitar contra la inseguretat: "La llei i l'ordre són innegociables"

La Guàrdia Urbana de Figueres incorpora pistoles Taser per lluitar contra la inseguretat: "La llei i l'ordre són innegociables"

Les fotos de la presentació de les pistoles Taser de la Guàrdia Urbana de Figueres

Les fotos de la presentació de les pistoles Taser de la Guàrdia Urbana de Figueres

Imatges divulgades per diversos mitjans apunten a un joc amb bengales com a possible inici de l’incendi a Crans-Montana

Imatges divulgades per diversos mitjans apunten a un joc amb bengales com a possible inici de l’incendi a Crans-Montana

Les imatges de l'es portes obertes del Girona FC

Les imatges de l'es portes obertes del Girona FC

Girona registra deu casos de malalties tropicals importades durant l'any passat, un 72% menys que al 2024

Girona registra deu casos de malalties tropicals importades durant l'any passat, un 72% menys que al 2024

La borrasca Francis deixa un inici d’any amb temperatures gèlides a tot Espanya i fins i tot possibles nevades en cotes baixes

La borrasca Francis deixa un inici d’any amb temperatures gèlides a tot Espanya i fins i tot possibles nevades en cotes baixes

Girona impulsa un pla per revisar tots els ponts de la ciutat

Girona impulsa un pla per revisar tots els ponts de la ciutat
Tracking Pixel Contents