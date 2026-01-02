La Guàrdia Urbana de Figueres incorpora dues pistoles Taser per lluitar contra la inseguretat
El cap del cos policial ha destacat que són una eina que s'utilitzarà "en moments puntuals"
La Guàrdia Urbana de Figueres ha incorporat dues pistoles Taser per lluitar contra la inseguretat. Sis agents del cos han rebut la formació per utilitzar aquests dispositius. El cap de la Guàrdia Urbana, Lluís Lupiañez, ha destacat que són una eina policial que s'utilitzarà "en moments puntuals, davant de certes actuacions amb persones alterades o agitades". "L'objectiu és garantir la integritat física de la persona, dels ciutadans i dels agents", ha recalcat. Els aparells van acompanyats d'una càmera personal que s'engegarà quan s'activi la pistola. L'alcalde, Jordi Masquef, ha afegit que volen dotar el cos de més recursos materials i humans per millorar la convivència. "La llei i l'ordre són innegociables", ha subratllat.
