L'incendi d’un cotxe a l’aparcament d'uns apartaments d'Empuriabrava obliga a confinar veïns
El foc també ha danyat la caixa d'electricitat de l'edifici
L’incendi d’un cotxe a l’aparcament d’uns apartaments d’Empuriabrava ha obligat a confinar veïns de l’edifici afectat i dels immobles del voltant.
El succés ha tingut lloc cap a dos quarts de tres de la matinada d'aquest dilluns en un aparcament exterior situat davant d’un bloc del carrer Alberes / Port Mistral.
Arran dels fets, s’ha activat una dotació dels Bombers de la Generalitat i la Policia Local de Castelló d’Empúries. El foc ha generat una gran quantitat de fum, fet que ha motivat l’ordre de confinament dels veïns dels edificis més propers.
Els Bombers han aconseguit sufocar les flames, que han calcinat completament el vehicle, i han comprovat que l’incendi també havia provocat afectacions a la caixa d’electricitat del bloc. Davant d’aquesta situació, s’ha avisat la companyia subministradora corresponent.
Els efectius d’emergència han deixat la zona abalisada i la gestió de l’incident en mans de la Policia Local fins a la reparació de la instal·lació elèctrica per part dels tècnics, segons han informat des del cos d’emergències.
Cap veí ha resultat ferit ni s’han registrat més afectacions.
