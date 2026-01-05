Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Figueres s’omple de màgia amb dues noves carrosses

Imatge de la cavalcada de Figueres

Imatge de la cavalcada de Figueres

Imatge de la cavalcada de Figueres / Ajuntament de Figueres

Redacció

Redacció

L’arribada de Ses Majestats ha comptat amb la participació de més de 300 figurants que han repartit 800 quilos de caramels tous i sense gluten durant el recorregut. A més, la cavalcada ha gaudit de dues carrosses noves, magníficament il·luminades gràcies als fanalets dels nens i nenes de la ciutat.

