Ses Majestats entren a L’Escala per una catifa vermella
Melcior, Gaspar i Baltasar han arribat, un any més, per mar i han desembocat a La Platja, disposats a omplir d’il·lusió els carrers de l’Escala. Com a novetat, aquest any la Cavalcada ha acabat passant pel carrer Pintor Joan Massanet, on hi havia una gran catifa vermella que ha acabat de conduir els Reis cap a l’escenari, on l’alcalde, Josep Bofill, els ha rebut.
