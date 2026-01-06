Set ferits en un accident a l’AP-7 a Pont de Molins causat per un senglar
S'ha tallat l'autopista de matinada en sentit Girona arran del succés
Un accident de trànsit a l’AP-7 causat per la irrupció d'un senglar, al seu pas pel terme municipal de Pont de Molins, ha deixat set persones ferides aquest dimarts de matinada.
El succés ha tingut lloc poc després de dos quarts de tres de la matinada, a l’altura del quilòmetre 17 de l’autopista, en sentit sud, cap a Girona.
En l’accident s’hi han vist implicats tres vehicles: un turisme ha atropellat l’animal quan travessava la via i, a conseqüència de l’impacte, dos vehicles més han col·lidit amb aquest per encalç, segons els Bombers.
Segons el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), el balanç ha estat de set persones afectades de caràcter lleu. Els sanitaris han activat cinc ambulàncies i al lloc dels fets també hi han intervingut els Mossos d’Esquadra de Trànsit i els Bombers. Tots els ferits han estat evacuats a l’Hospital Josep Trueta de Girona.
Arran de l’accident, l’autopista AP-7 ha quedat tallada en sentit Girona mentre han durat les tasques dels serveis d’emergència, segons la informació pública del Servei Català de Trànsit. Els Mossos investiguen les causes del sinistre viari.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una emergència mèdica a la plaça del Vi obliga a reubicar el final de les accions matinals dels patges de Girona
- Girona demana a Adif que explori l'obertura de l'aparcament soterrat amb mil places al parc Central
- Girona no renta els contenidors amb aigua perquè l'empresa fa un 10% menys dels serveis
- La neu irromp a l'interior i prelitoral de Catalunya i presagia unes cavalcades de Reis gèlides
- Localitzen dos joves que havien improvisat un iglú per passar la nit mentre intentaven arribar a Núria
- Un home s'enfila a la façana de la Tresoreria de la Seguretat Social de Girona, causa destrosses i acaba detingut
- Cavalcades dels Reis d'Orient a les comarques gironines: horari i recorregut
- Un cotxe s'accidenta i acaba dins d'una perruqueria de Blanes