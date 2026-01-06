Set ferits en un accident a l’AP-7 a Pont de Molins causat per un senglar

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un accident de trànsit a l’AP-7 causat per la irrupció d'un senglar, al seu pas pel terme municipal de Pont de Molins, ha deixat set persones ferides aquest dimarts de matinada.

El succés ha tingut lloc poc després de dos quarts de tres de la matinada, a l’altura del quilòmetre 17 de l’autopista, en sentit sud, cap a Girona.

En l’accident s’hi han vist implicats tres vehicles: un turisme ha atropellat l’animal quan travessava la via i, a conseqüència de l’impacte, dos vehicles més han col·lidit amb aquest per encalç, segons els Bombers.

Segons el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), el balanç ha estat de set persones afectades de caràcter lleu. Els sanitaris han activat cinc ambulàncies i al lloc dels fets també hi han intervingut els Mossos d’Esquadra de Trànsit i els Bombers. Tots els ferits han estat evacuats a l’Hospital Josep Trueta de Girona.

Arran de l’accident, l’autopista AP-7 ha quedat tallada en sentit Girona mentre han durat les tasques dels serveis d’emergència, segons la informació pública del Servei Català de Trànsit. Els Mossos investiguen les causes del sinistre viari.

