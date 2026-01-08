Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un incendi crema un cotxe i afecta massa forestal a Saus

Els Bombers hi han treballat amb tres dotacions

Els Bombers treballant en l'incendi del cotxe a Saus.

Els Bombers treballant en l'incendi del cotxe a Saus. / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Eva Batlle

Saus

Un incendi ha cremat un cotxe aquest dijous al migdia a la GI-623, al seu pas per Saus. El succés ha tingut lloc cap a la una del migdia i ha obligat a activar tres dotacions dels Bombers.

Els efectius han pogut extingir ràpidament el foc, que s’ha estès a la massa forestal del voltant. Posteriorment, han rematat els punts calents i han apagat les flames que afectaven la zona boscosa. Segons el cos d’emergències, ha cremat molt poca vegetació.

