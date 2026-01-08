Investiguen la granja de Capmany que no havia vacunat totes les vaques de dermatosi i no descarten sancionar-la

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El conseller d'Agricultura explica que havien enviat "un avís per escrit" a l'explotació quan van detectar la situació

Una veterinària a una de les explotacions que han de vacunar les vaques contra la dermatosi / Departament d'Agricultura

ACN

Capmany

El departament d'Agricultura ha obert una investigació a la granja de Capmany que no havia vacunat tot el ramat de vaques i que ara s'ha convertit en un nou focus de Dermatosi Nodular Contagiosa. El conseller Òscar Ordeig ho ha anunciat aquest dijous i afegeix que no descarten mesures de sanció per haver incomplert "l'obligatorietat" de vacunar el bestiar. Ordeig ha detallat que havien enviat "un avís per escrit" a l'explotació de Capmany en el moment que van detectar que no s'havien vacunat tots els caps de bestiar. El conseller remarca la importància de la vacunació i afirma que "el país s'hi juga molt".

