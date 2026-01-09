Els pagesos construeixen una piscina de purins a l’AP-7 a Pontós com a protesta
L’acció s’emmarca en les mobilitzacions agràries
Els pagesos han construït una piscina de purins a l’AP-7, a l’altura de Pontós, com a acció de protesta en el marc de les mobilitzacions agràries que s’estan duent a terme aquests dies. La instal·lació consisteix en una bassa formada a partir d’una gran acumulació de terra al mig de la via, una imatge que s’ha difós a través de les xarxes socials i que ha generat reaccions entre els usuaris.
Segons ha pogut confirmar l’Agència Catalana de Notícies (ACN), que és sobre el terreny cobrint la protesta, la bassa no està plena i no s’hi han abocat purins fins ara. Fonts presents al lloc expliquen que l’espai es podria omplir amb l’aigua de la pluja, que està caient amb intensitat a la zona.
L’acció s’ha dut a terme a manera de denúncia i forma part de les mobilitzacions impulsades pel sector agrari per reclamar millores en les condicions del camp.
