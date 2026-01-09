Una fuita d’aigua inunda un carrer de Figueres i deixa quatre botigues afectades
La incidència ha deixat sense subministrament alguns veïns
Una fuita d’aigua al número 35 del carrer Nou de Figueres ha provocat aquest divendres de matinada la inundació del carrer i ha afectat quatre botigues situades al seu pas. L’aigua s’ha escampat pel centre del carrer fins a arribar als establiments, deixant-los amb aigua a dins. Els Bombers no han estat requerits i no han treballat en aquest incident.
Segons informa l’Ajuntament, la fuita ha deixat sense subministrament d’aigua els veïns del carrer Sant Llàtzer fins a la plaça Dr. Ernest Vila, pel lateral dret en direcció a la plaça. Malgrat la incidència, la Guàrdia Urbana manté oberta la circulació de vehicles al carrer afectat.
Els tècnics de Fisersa treballen per reparar la canonada, unes tasques que s’allargaran fins al vespre, i el restabliment del subministrament d’aigua als veïns no serà possible fins a la nit, informa el consistori.
