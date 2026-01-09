L'Ajuntament de Figueres assegura que "evitarà els problemes de Girona" amb el nou servei de neteja
La capital empordanesa s'estrena amb un nou servei de recollida de residus
Santi Coll
L'Ajuntament de Figueres va prendre bona nota, mesos enrere, de les queixes que s'anaven acumulant a Girona amb el seu nou servei de neteja. La capital de l'Alt Empordà ha volgut evitar-les a l'hora de posar en marxa la nova concessió que, a partir d'aquest 1 de gener, ostenta la unió temporal d'empreses formada per Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) i Arema. La seva proposta per 38,75 milions d'euros va ser la guanyadora del darrer concurs convocat per l'Ajuntament amb una durada de vuit anys.
Aquest divendres, a la seu d'Ecoserveis, les dues parts han presentat les línies generals del nou servei de recollida de residus que tindrà la ciutat. "Aquest és un dia marcat en el calendari" ha dit l'alcalde Jordi Masquef en el moment de donar per iniciada la fase de transformació d'aquesta activitat bàsica per a la neteja i la imatge de la ciutat. Masquef ha recordat que Figueres "era l'única capital de comarca sense servei de recollida de fracció orgànica" i ha destacat el fet que el llarg i tortuós procés de renovació del servei anterior, caducat el 2016, amb nou pròrrogues pel mig, havia impedit fins ara la posada en marxa d'un nou sistema considerat "d'avantguarda", en paraules del representant de FCC-Arema, Salvador Martí.
La primera tinent d'alcalde i regidora de Serveis Urbans, Carme Martínez, s'ha referit explícitament als problemes que ha tingut fins ara la capital de la demarcació amb la implementació del seu nou servei de recollida: "A Figueres no es repetiran imatges com les de Girona", ha afirmat, referint-se a la reacció ciutadana davant l'ús de targetes i altres restriccions que no es portaran a terme en el municipi empordanès. L'alcalde ha garantit "el fàcil accés" a tots els contenidors i al sistema de recollida.
La unió d'empreses FCC-Arema estrena la concessió per vuit anys amb una inversió municipal de 38,7 milions d'euros
Un cop formalitzat el nou contracte, FCC-Arema ja ha encarregat la compra d'una vintena de vehicles nous i més d'un miler de contenidors metàl·lics per a cobrir la recollida de les cinc fraccions previstes: Rebuig, orgànica, vidre, cartró i envasos. El servei s'anirà actualitzant durant els pròxims mesos amb la finalitat d'arribar al mes de setembre amb tot el canvi visible i a disposició de tots els ciutadans. "Tardarem uns mesos a veure-ho, però el canvi serà espectacular i molt visible per a tothom després de l'estiu", ha afegit Masquef.
Principals novetats
El nou contracte del servei de recollida de residus municipals és per vuit anys. Entre les novetats, hi ha el canvi de tots els vehicles i dels contenidors. Els nous seran metàl·lics i amb més capacitat, i s'eliminaran els que són soterrats. Així mateix, s'afegirà, com a prova pilot, un espai per recollir els olis domèstics.
El nou sistema també preveu la implantació del sistema porta a porta als comerços del centre de la ciutat i a les empreses dels polígons. També hi haurà recollides diàries de les fraccions resta i orgànica de tots els establiments del sector de la restauració, incloent-hi fruiteries, menjadors escolars i socials.
A més a més, l'alcalde ha posat l'accent en la necessitat de portar a terme una campanya pedagògica per a incentivar el bon ús del nou servei i ha posat com a exemple el treball que fa l'Ajuntament i Fisersa amb els escolars per tal que siguin connectors de les bones pràctiques ambientals amb les seves famílies.
