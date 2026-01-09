Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor un conductor de 78 anys després de patir una indisposició i xocar amb un edifici a Vila-sacra

Li han practicat les maniobres de reanimació i no l'han pogut remuntar

Una ambulància del SEM, en una imatge d'arxiu.

Una ambulància del SEM, en una imatge d'arxiu. / DdG

Eva Batlle

Eva Batlle

Vila-sacra

Un home de 78 anys ha mort aquest matí arran d’un incident mentre conduïa una furgoneta a Vila-sacra. El conductor hauria patit una indisposició sobtada mentre circulava i ha acabat xocant el vehicle contra la façana d'un edifici del carrer Comerç del municipi.

Testimonis dels fets han alertat el telèfon d’emergències 112, indicant que l’home semblava inconscient o que patia algun problema de salut. Fins al lloc s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra, dels Bombers i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Els sanitaris han practicat maniobres de reanimació (RCP), ja que l’home hauria entrat en parada cardíaca, però malgrat els esforços no han pogut salvar-li la vida. La víctima era veí de Figueres.

Els Mossos d’Esquadra de Trànsit no consideren els fets un accident de trànsit, sinó un incident provocat per una indisposició del conductor, segons han confirmat des del cos policial. Per determinar quin problema mèdic ha patit, caldrà esperar els resultats de l’autòpsia que se li practicarà a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Girona.

