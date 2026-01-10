Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Desapareix una dona de 78 anys a Roses

Els Mossos d’Esquadra busquen María Flor, vista per última vegada el 4 de gener, i alerten que podria estar desorientada

María Flor, de 78 anys, desapareguda el 4 de gener a Roses

María Flor, de 78 anys, desapareguda el 4 de gener a Roses / Mossos d'Esquadra

Ariadna Gombau

María Flor, de 78 anys, va desaparèixer el passat 4 de gener a Roses. Segons han informat els Mossos d’Esquadra, que han demanat la col·laboració ciutadana, es tracta d’una dona d’1,70 metres d’alçada, amb els cabells canosos i de complexió prima.

La darrera vegada que va ser vista portava uns pantalons negres de xandall, un abric de color caqui o marró i sabatilles d’estar per casa. Des del cos policial alerten que podria estar desorientada.

