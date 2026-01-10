Desapareix una dona de 78 anys a Roses
Els Mossos d’Esquadra busquen María Flor, vista per última vegada el 4 de gener, i alerten que podria estar desorientada
Ariadna Gombau
María Flor, de 78 anys, va desaparèixer el passat 4 de gener a Roses. Segons han informat els Mossos d’Esquadra, que han demanat la col·laboració ciutadana, es tracta d’una dona d’1,70 metres d’alçada, amb els cabells canosos i de complexió prima.
La darrera vegada que va ser vista portava uns pantalons negres de xandall, un abric de color caqui o marró i sabatilles d’estar per casa. Des del cos policial alerten que podria estar desorientada.
