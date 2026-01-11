Roben un cotxe a Saragossa, xoquen amb una autocaravana a Capmany i el conductor dona positiu en drogues
Els dos homes que viatjaven en el turisme han resultat ferits lleus i han estat detinguts pels Mossos d’Esquadra
Els ocupants de l’altre vehicle implicat i els seus dos gossos han sortit il·lesos
Ariadna Gombau
Dos homes han estat detinguts després de xocar amb una autocaravana a l’AP-7, a l’altura de Capmany, mentre circulaven amb un vehicle robat a Saragossa. En les proves d’alcoholèmia i drogues, el conductor ha donat positiu en THC i cocaïna, segons han informat els Mossos d’Esquadra.
A conseqüència de l’impacte, el turisme ha bolcat i els dos ocupants han resultat ferits lleus. Per la seva banda, les persones que viatjaven en l’autocaravana i els seus dos gossos han sortit il·lesos.
