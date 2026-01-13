Figueres injecta 345.000 euros al comerç amb els vals de descompte
La mesura ha suposat 6352 compres repartides en 110 establiments adherits
La campanya s'espera repetir el mes de febrer
L'Ajuntament de Figueres ha injectat 346.133 euros al comerç a través d'una campanya de vals de descompte que s'espera repetir el mes vinent.
Amb la col·laboració de Comerç Figueres i la Cambra de Comerç de Girona, ha deixat un balanç positiu: 6.352 compres repartides entre els 110 establiments adherits.
La mesura està pensada per ajudar al comerç figuerenc que està patint una època complicada. Entre altres factors, el tancament de les botigues com Zara, el preu elevat dels lloguers o l'obertura del Gran Jonquera estan comportant un escenari complicat i incert per al sector comercial.
Segons les dades de la iniciativa engegada per incentivar les compres, els figuerencs van gastar 240.133 euros i l’Ajuntament hi va aportar 106.470 euros a través dels descomptes. El tiquet mitjà de compra es va situar en 54,56 euros.
“Si t’estimes Figueres, compra a Figueres!” era el lema de la campanya que es va portar a terme entre el 20 d’octubre i el 25 de novembre, abans de la campanya de Nadal. Estava adreçada a persones majors de 18 anys empadronades a Figueres, que podien disposar de dos vals de 10 euros cadascun. Els descomptes es podien utilitzar en comerços i establiments de restauració adherits, sempre que es fes una despesa mínima de 20 euros.
Davant l’èxit de la primera edició, el consistori ja ha confirmat que la proposta es repetirà aquest 2026, entre el 6 de febrer i el 6 de març, un cop acabada la campanya nadalenca. L’Ajuntament tornarà a destinar-hi una partida de 125.000 euros i es vol ampliar la participació d’establiments. Les inscripcions per sumar-s’hi estaran obertes del 19 al 30 de gener.
