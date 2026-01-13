Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Recuperen a Llançà un cotxe robat després d'una persecució

El conductor es va saltar un control de la Policia Local a finals de desembre i aquesta setmana els agents han trobat el vehicle amagat al municipi

El vehicle recuperat per la Policia Local de Llançà. / Policia Local de Llançà

Eva Batlle

Eva Batlle

Llançà

Un control de la Policia Local a l’entrada de Llançà el dia 29 de desembre va acabar en una persecució inesperada. Els agents van donar l’ordre d’aturar un vehicle, que va frenar aparentment, però tot seguit va accelerar, fent una maniobra evasiva i fugint.

El seguiment va continuar fins a la zona de les Mines -fàbrica de Feldespat-., on es va perdre el rastre del vehicle a causa dels aiguats de la setmana i del mal estat dels camins.

Aquest dilluns 12 de gener, la Policia Local va localitzar finalment el vehicle en un paratge natural de difícil accés, amagat darrere d’uns matolls. El van recuperar i traslladar al dipòsit municipal, mentre les diligències es van traspassar als Mossos d’Esquadra de Figueres.

El cotxe havia estat sostret a Vilamalla el 28 de desembre i el seu propietari, notificat dels fets, ha mostrat la seva satisfacció i agraïment a la policia, informa el cos de seguretat.

