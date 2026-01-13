Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un robatori de cable entre Figueres i Vilamalla causa retards a la circulació de trens

Personal tècnic d’Adif treballa en la reparació de la infraestructura afectada

Imatge d'arxiu de l'estació de Figueres.

Imatge d'arxiu de l'estació de Figueres. / DdG

Eva Batlle

Eva Batlle

Figueres

Un robatori de cable de coure entre les estacions de Figueres i Vilamalla està provocant retards en la circulació dels trens de la línia R11 que uneix Barcelona, Girona, Figueres i Portbou, d’ample convencional, segons ha informat Adif. La incidència afecta diversos serveis ferroviaris, especialment en el tram nord de la línia, i genera molèsties als usuaris.

Personal tècnic d’Adif s’ha desplaçat a la zona per treballar en la reparació de la infraestructura afectada i restablir el servei amb normalitat tan aviat com sigui possible. Mentrestant, els trens continuen circulant amb afectacions en els horaris habituals.

