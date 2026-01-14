Detingut un home amb una ordre d'arrest per un robatori violent a Empuriabrava
La Policia Local el va identificar mentre feia tasques prevenció en un sector del nucli
La Policia Local de Castelló d'Empúriesva detenir aquest dilluns a la nit un home de 36 anys que estava buscat per un robatori a Empuriabrava. Sobre ell constava una ordre policial de detenció per un delicte de robatori amb violència.
Els agents de la Policia Local el van identificar mentre duien a terme tasques preventives de delictes contra el patrimoni en un sector de la població. Quan van comprovar que era una persona pendent de detenció, el van arrestar cap a un quart de deu de la nit.
Les diligències policials continuen obertes i estan sota la responsabilitat dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Roses.
La Policia Local ha intensificat els controls de seguretat ciutadana a tot el municipi, especialment a Empuriabrava, amb més presència policial, controls preventius i patrullatges continus per detectar i prevenir conductes delictives. Recorden que la col·laboració ciutadana és clau i que qualsevol situació sospitosa se'ls avisi.
