Detingut un home amb una ordre d'arrest per un robatori violent a Empuriabrava

La Policia Local el va identificar mentre feia tasques prevenció en un sector del nucli

Unes manilles de la Policia Local de Castelló d'Empúries

Unes manilles de la Policia Local de Castelló d'Empúries / Policia Local de Castelló d'Empúries

Eva Batlle

Eva Batlle

Empuriabrava

La Policia Local de Castelló d'Empúriesva detenir aquest dilluns a la nit un home de 36 anys que estava buscat per un robatori a Empuriabrava. Sobre ell constava una ordre policial de detenció per un delicte de robatori amb violència.

Els agents de la Policia Local el van identificar mentre duien a terme tasques preventives de delictes contra el patrimoni en un sector de la població. Quan van comprovar que era una persona pendent de detenció, el van arrestar cap a un quart de deu de la nit.

Les diligències policials continuen obertes i estan sota la responsabilitat dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Roses.

La Policia Local ha intensificat els controls de seguretat ciutadana a tot el municipi, especialment a Empuriabrava, amb més presència policial, controls preventius i patrullatges continus per detectar i prevenir conductes delictives. Recorden que la col·laboració ciutadana és clau i que qualsevol situació sospitosa se'ls avisi.

