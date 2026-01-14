L'alcaldessa de Cadaqués nega tenir un pis turístic il·legal i deixa clar que no plegarà
Pia Serinyana també assegura que han sancionat l'empresa que utilitza el parc natural per passar amb camions
L'alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana, assegura que no té cap pis turístic il·legal, com assenyala la CUP i pel qual li han demanat la dimissió aquest dimecres. Serinyana ha explicat que té una llar compartida i que s'utilitza com a tal. En aquest sentit, l'alcaldessa assenyala que es tracta d'un habitatge en el qual viu la seva filla i que hi està empadronada, tal com exigeix la llei perquè sigui llar compartida. L'immoble, detalla Serinyana, té dues entrades i se'n lloga una part i assenyala que està avalat per la Generalitat. D'aquesta manera, Serinyana rebat les acusacions del membre d'Assemblea per Cadaqués-CUP, Xesco Vallverdú, que assegura que es tracta d'un pis turístic il·legal.
D'altra banda, l'alcaldessa de Cadaqués també ha lamentat les acusacions de mentidera que han fet Vallverdú i el diputat de la CUP al Parlament, Dani Cornellà, amb relació a la circulació de camions que treballen en la construcció d'un hotel a tocar dels camins i pistes del Parc Natural del Cap de Creus. Serinyana reconeix que els permisos de circulació els ha de concedir el mateix parc natural, que va demanar un informe a l'Ajuntament sobre les obres.
Serinyana explica que ja van prohibir la circulació pel centre del poble per evitar les molèsties que causaven als veïns i que es va determinar que l'empresa demanés permisos específics per passar pel parc. En aquest sentit, Serinyana assenyala que treballen conjuntament amb la direcció del parc natural i que sempre que han tingut constància que s'incomplien els permisos s'ha sancionat l'empresa.
Finalment, des de l'Ajuntament de Cadaqués assenyalen que estan treballant per rebaixar la pressió turística i el nombre d'habitatges destinats a aquest ús. En aquesta línia, el consistori treballa en l'elaboració d'un Pla Estratègic de Turisme, alineat amb els objectius del POUM, que servirà per recollir els criteris i accions per avançar cap a un model de turisme sostenible en l'àmbit ambiental, ecològic, urbanístic i econòmic.
