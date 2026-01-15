Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
nou hospital TruetaCadaquésnaus abandonades GironaJulio Iglesiasfinançament autonòmicintel·ligència artificial
instagramlinkedin

Restablerta la circulació a l'RG1 i l'R11 entre Vilamalla i Figueres

Es manté el servei alternatiu per carretera entre Figueres i Maçanet Massanes per les primeres circulacions

Un tren de Rodalies, en una imatge d'arxiu.

Un tren de Rodalies, en una imatge d'arxiu. / ACN

ACN

ACN

Girona / Figueres

La circulació de l'RG1 i l'R11 entre Vilamalla i Figueres ha quedat restablerta cap a les 7.30 hores, després d'haver estat tallada una estona per una incidència. En concret, la incidència afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari a l'estació de Vilamalla. Un cop recuperada la circulació, els trens aniran recuperant progressivament l'horari habitual de pas, ha indicat Renfe. La companyia manté el servei alternatiu per carretera entre Figueres i Maçanet Massanes per les primeres circulacions.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents