Restablerta la circulació a l'RG1 i l'R11 entre Vilamalla i Figueres
Es manté el servei alternatiu per carretera entre Figueres i Maçanet Massanes per les primeres circulacions
La circulació de l'RG1 i l'R11 entre Vilamalla i Figueres ha quedat restablerta cap a les 7.30 hores, després d'haver estat tallada una estona per una incidència. En concret, la incidència afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari a l'estació de Vilamalla. Un cop recuperada la circulació, els trens aniran recuperant progressivament l'horari habitual de pas, ha indicat Renfe. La companyia manté el servei alternatiu per carretera entre Figueres i Maçanet Massanes per les primeres circulacions.
