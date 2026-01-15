Un servei amb "mancances"
L'Escala obre una investigació a l'empresa de neteja viària per l'incompliment del servei de Cap d'Any
L'Ajuntament ha activat un expedient investigador a Urbaser per aclarir per què la plaça de l'Església i l'exterior de la Sala Polivalent es van despertar plens de deixalles l'1 de gener
Els partits de l’oposició van ser els encarregats de netejar la via
Josep López Navarro
L'Ajuntament de l'Escala ha obert un expedient investigador a l'empresa encarregada de la neteja viària al municipi, Urbaser, després dels fets ocorreguts per Cap d'Any, quan no s'hauria efectuat el servei especial de recollida de residus. Arran d'això, la plaça de l'Església, la de l'Ajuntament i l'entorn de la Sala Polivalent, on es van celebrar festes per acomiadar l'any, es van despertar plens de deixalles com ampolles, bosses de cotilló, caixes de raïm i confeti.
"Era una situació desagradable", ha admès l'alcalde, Josep Bofill, en declaracions a la televisió local de l'Escala, Canal 10. Per tot això, l'Ajuntament ha obert aquest expedient investigador –"que no sancionador", aclareix Bofill– per poder avaluar si s'està complint amb el servei que marca el contracte. "En cas que no sigui així, aniríem un pas més enllà", ha advertit el batlle.
Els partits de l’oposició van ser els encarregats de netejar la via, tal com es pot constatar en les imatges difoses a les xarxes socials.
Problemes amb el servei de neteja
Cal destacar que, a l'Escala, la neteja viària està des de fa temps en el punt de mira. Diversos veïns i els grups de l’oposició han expressat el seu malestar en diverses ocasions, mentre que Bofill reconeix que el servei pateix "mancances" i que el resultat no és l’esperat.
L’actual contracte de recollida d’escombraries es va adjudicar l’any 2021 a Urbaser, amb una durada de vuit anys i un import total de 24.284.408 euros. L’empresa, que ja havia gestionat el servei durant la dècada anterior, va ser l’única que es va presentar al concurs públic. Poc després de l’adjudicació es va renovar la maquinària i, tot i que inicialment el consistori es va mostrar satisfet amb els canvis introduïts, actualment considera que no es compleixen les expectatives.
Bofill també ha admès que el contracte presenta una sèrie de "problemes econòmics" derivats de l’increment de preus arran de la pandèmia i la guerra d’Ucraïna, però que això no hauria de repercutir en l’execució de la neteja. "L’Ajuntament reclama que es doni el servei que s’ha de donar", ha conclòs.
