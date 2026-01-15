Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Evacuen parcialment una escola de Figueres per un problema estructural

Els Bombers inspeccionen un pilar i podrien col·locar puntals per seguretat

Figueres

Els serveis d’emergència han ordenat l’evacuació parcial de l’escola Joaquim Cusí i Fortunet a Figueres arran d’un problema estructural.

Segons informen els Bombers, l’avís ha arribat poc després d’un quart de tres de la tarda, quan han detectat esquerdes en una paret de l’edifici. Tres dotacions del cos s'han desplaçat fins al centre escolar i han confirmat que el problema afectava un pilar estructural, que havia provocat les esquerdes. Per aquest motiu, s’ha decidit evacuar alumnes i treballadors de diverses aules afectades.

Cap a les tres, els Bombers van confirmar que la incidència es restringia únicament a aquest pilar i que, a continuació, els tècnics valoraven si era necessari col·locar puntals per alleujar la càrrega de la columna, entre altres mesures de seguretat que estan estudiant. De moment, es mantenen a lloc.

