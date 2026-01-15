El Govern abona 1,5 milions d'euros pendents per indemnitzar els afectats per la dermatosi nodular contagiosa
En total, han destinat 6,3 milions d'euros a compensar les explotacions ramaderes afectades
El Govern ha fet efectiu aquest dijous el pagament d'1,5 milions d'euros destinats a indemnitzar els ramaders afectats per la dermatosi nodular contagiosa (DNC). Amb aquest abonament, es completen les indemnitzacions corresponents als buits sanitaris obligatoris aplicats a les explotacions situades dins els radis de Cassà de la Selva (Gironès) i Castelló d'Empúries (Alt Empordà). En total, l'import destinat a compensar els danys ascendeix a 6,3 milions d'euros. Segons la Generalitat, aquestes ajudes tenen com a objectiu compensar els perjudicis derivats de l'aplicació de les mesures sanitàries obligatòries per contenir el focus de la malaltia i garantir la seguretat animal.
Amb el pagament fet efectiu, el Govern ha saldat la totalitat de les indemnitzacions pendents corresponents a quatre de les disset explotacions afectades, que fins ara no havien rebut la compensació econòmica.
Aixecament de les restriccions
Pel que fa a l'evolució de la situació sanitària, el 26 de desembre es van aixecar les restriccions al radi de Cassà de la Selva, després de confirmar-se l'absència de nous casos i el compliment dels requisits sanitaris establerts.
En relació amb el radi de Castelló d'Empúries, la detecció d'un nou cas ha obligat a mantenir les mesures en vigor. Dels 180 municipis inicialment afectats per restriccions, 22 se'n van alliberar el 9 de gener. Als 158 municipis restants, mantenen les mesures.
Compromís amb el sector
El Govern ha reiterat el seu compromís amb el sector ramader, tant en la gestió rigorosa de les emergències sanitàries, com en la recompensació econòmica justa i àgil dels danys derivats de l'aplicació de mesures obligatòries de control, segons ha indicat en un comunicat.
El Departament manté actiu un seguiment de la situació per adaptar les mesures a l'evolució epidemiològica i garantir la màxima seguretat sanitària.
