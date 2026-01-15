Denúncia ambiental
La runa del càmping Pous de Figueres genera l'efecte crida d'abocaments descontrolats a tocar l'N-IIa
L'empresa promotora del projecte de renovació va enderrocar, ara fa un any, l'edifici principal de l'equipament turístic dels anys seixanta, ocupat de manera il·legal
Santi Coll
A mitjan desembre del 2024, l'empresa promotora de la renovació de l'antic càmping Pous de Figueres va enderrocar l'edifici que havia acollit l'hostal, el restaurant i la recepció de l'equipament. Aquesta acció va tenir lloc després del desallotjament de les persones que havien ocupat il·legalment la construcció d'ençà del tancament de l'equipament, a partir de l'any 2003. Els terrenys estan pendents de l'execució del projecte de construcció d'una nova instal·lació d'allotjament turístic promoguda per l'empresa Càmping Campella del Sol SL. L'enderroc no va anar acompanyat de la retirada de la runa i aquesta, ubicada en terrenys privats i delimitada per una tanca metàl·lica d'obra, ha acabat generant un efecte crida per a abocaments de brossa i deixalles de tota mena. Aquest fet de flagrant incivisme és a la vista de tothom des d'aleshores, ja que els terrenys del càmping Pous estan situats al peu de la carretera N-IIa, a l'entrada nord de la ciutat.
Procés administratiu
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Figueres va aprovar, el 24 de juliol de 2024, el Pla Especial Urbanístic del Càmping Pous. El terreny té una superfície de 64.241,44 m², dels quals 56.305,70 m² es corresponen a l’activitat de càmping, amb 300 unitats d’acampada i una capacitat de 900 persones. Tots els terrenys es troben íntegrament en sòl no urbanitzable.
El Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de Figueres aprovat el 1983 qualificava la finca amb la clau de sòl no urbanitzable de règim ordinari. El 2018 es va aprovar el text refós que tenia com a objectiu incorporar l’ús de càmping al planejament vigent i poder recuperar l’activitat de la instal·lació. El nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 2023 manté la qualificació i l’ús de càmping en aquest punt al nord de la ciutat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Robatori llampec a Girona: uns encaputxats s'enduen uns 90 mòbils en dos minuts
- Enxampen a aquest famós actor saquejant cotxes amb el seu germà
- Alliberen un nen de dos anys que s'havia quedat tancat dins d'un cotxe a Girona
- Una família intenta recuperar uns terrenys del rebesavi a Palau-saverdera, però s'hi troba un abocador ple de deixalles
- Un camió carregat d’electrodomèstics surt de la via i bolca a l'N-IIa a Sant Julià de Ramis
- «Una bona idea per matar algú és dur-lo a passejar a un penya-segat»
- Llancen una butaca pel balcó al centre de Girona
- “Joc de cartes” busca el millor establiment d’especialitat de les comarques gironines