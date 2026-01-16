Crema una pila de fustes en una parcel·la d'un polígon de Figueres
Els Bombers l'han apagat amb rapidesa
Els Bombers van treballar aquest dijous a la nit en un incendi en una parcel·la del polígon industrial del recinte firal de Figueres.
L’avís es va rebre cap a un quart de dotze de la nit, alertant que cremava una pila de fustes situada enmig d’un camp de rostolls.
En arribar al lloc dels fets, els efectius van comprovar que el foc era de poca intensitat i no va caldre ni desplegar la mànega del camió, ja que el van poder extingir amb la motxilla d’aigua, segons han destacat.
