La plataforma Stop macro parc eòlic marí demana sotmetre els POEM a una avaluació ambiental específica per demarcacions
L'entitat exigeix que el document integri els impactes de l'eòlica marina abans d'autoritzar els projectes
La plataforma Stop macro parc eòlic marí ha presentat al·legacions a la consulta que ha obert l'Estat amb relació als POEM de segon cicle. En aquest document demanen sotmetre els POEM a una avaluació ambiental específica en funció de cada demarcació i exigeixen que aquest tràmit ambiental avaluï també els impactes de les zones previstes per l'eòlica marina i els aerogeneradors i no posposar-ho a la fase d'autorització dels projectes. A més, demanen que hi hagi noves categories de zonificació com ara un espai al voltant dels espais marins protegits superior als 10 km, una zonificació per àrees que actuen com a espais de retenció de carboni o una altra de restauració de la biodiversitat.
Amb l'objectiu de frenar la implementació de parcs eòlics marins al golf de Roses, la plataforma ha enviat un escrit a la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental de l'Estat. Es tracta d'un conjunt d'al·legacions que es concentren en la necessitat de recollir la singularitat del territori a l'hora d'avaluar l'impacte ambiental que poden tenir les instal·lacions com ara un parc eòlic marí.
En aquest sentit, Stop macro parc eòlic marí defensa que hi hagi una avaluació ambiental específica i diferenciada per cada demarcació. Aquest estudi permetria recollir les necessitats en matèria de biodiversitat de forma més concreta per tal d'analitzar al detall la idoneïtat dels usos de l'espai marítim.
La plataforma qüestiona que tots els usos i activitats siguin compatibles perquè hi ha zones de conservació de la biodiversitat que se'n ressentiran amb la instal·lació dels aerogeneradors. A més, consideren que cal analitzar els impactes que tindrien els aerogeneradors i els parcs a l'hora de fer l'avaluació ambiental en comptes de retardar aquest tràmit en la fase d'autorització dels projectes concrets.
Per altra banda, coincideixen que calen noves categories de zonificació per a espais protegits, com ara una franja que envolti els. Espais marins protegits. Aquesta és una de les peticions que ja havien fet en les anteriors al·legacions del pla i que incorporen en el contenciós administratiu que ha presentat la plataforma. Ara bé, consideren que aquesta zonificació ha de ser superior als 10 km d'amplada, en consonància a les conclusions que s'han presentat a l'estudi del projecte Biopaís.
Per altra banda, plantegen crear una zonificació addicional per a la preservació dels corredors entre espais marins protegits. Per últim, la plataforma s'adhereix a les conclusions de l'estudi científic multidisciplinari Biopaís on descartava el golf de Roses com espai ideal per a acollir projectes d'eòlica marina.
