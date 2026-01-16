Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Roses tanca el camí de les antigues pedreres per risc de despreniments

Un estudi de riscos geològics de la Generalitat alerta de l'estat del tram de la Pedrera de la riera de la Cuana

L'accés al camí de les antigues pedreres tancat.

L'accés al camí de les antigues pedreres tancat. / Ajuntament de Roses

Redacció

Redacció

Roses

L'Ajuntament de Roses ha tancat preventivament el camí de la Pedrera de la riera de la Cuana pel risc de despreniments.

El tancament de l'accés a la zona de les antigues pedreres s'ha efectuat després de rebre un estudi de riscos geològics elaborat per la Generalitat.

Segons informa l'Ajuntament a través dels canals de comunicació, la mesura "respon a criteris de prudència i seguretat, ja que el risc detectat podria afectar directament les persones que hi transiten habitualment".

