VÍDEO | Enderroquen el mur de formigó de l'antiga presó de Figueres
És una de les primeres accions del projecte d’obertura dels jardins de la presó
El mur perimetral de formigó de l’antiga presó de Figueres ja és història després que aquest divendres s’hagi enderrocat, tot conservant el mural Cinc visions del paisatge empordanès del Grup 69. Aquesta ha estat una de les primeres accions del projecte d’obertura dels jardins de la presó, que es volen convertir en un gran parc obert al barri. La intenció és adequar l’espai amb una zona de jocs infantils, i retirar les malles metàl·liques existents. També hi haurà una zona verda on s’hi plantaran més arbres.
Per accelerar l’obertura al públic dels jardins, el juliol passat l’Ajuntament de Figueres va anunciar una inversió de 769.561,08 euros per adequar l’espai.
Del total, 300.000 euros provenen dels fons Next Generation EU, mentre que la resta es finança amb fons propis.
El 3 de juliol, durant el ple ordinari, es va aprovar una modificació de crèdit del pressupost per reassignar una partida inicialment destinada a ampliar la xarxa de carril bici a Sant Pau de la Calçada.
Inicialment, s’havien previst 310.000 euros dels fons europeus per executar aquest projecte de mobilitat. Tanmateix, es va descartar en detectar-se que duplicava un tram de carril bici ja existent. Després d’instar la Generalitat i el Ministeri a autoritzar el canvi de destí d’aquesta subvenció dels fons Next Generation, finalment el consistori podrà invertir l’import en l’adequació dels terrenys que envolten l’antiga presó, una superfície de 5.730 metres quadrats, com a zona verda i espai d’estada del barri, així com en la reposició de la franja de transició amb l’espai públic adjacent. També s’adequarà l’espai públic de l’entorn per garantir l’accessibilitat a la nova zona verda des de la plaça Vila d’Ordis i des dels carrers Albert Cotó i Sant Pau.
L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, anunciava aquest matí els enderrocs a través de xarxes socials.
La presó, de 1917 a 2014
L'antiga presó va estar en funcionament des del 1917 fins al 2014, quan es va tancar coincidint amb l'obertura del nou centre penitenciari provincial del Puig de les Basses. Des de llavors han estat diverses les iniciatives que s'han posat sobre la taula per reconvertir aquest edifici i sobretot per obrir-lo al barri. Fins i tot es va plantejar que pogués acollir una escola, el CEIP Carme Guasch des de fa anys en barracons. Un projecte que es va acabar descartant. S'ha adjudicat el projecte per convertir-la en oficines del SOC. L'eliminació dels actuals murs suposa un pas endavant per canviar la imatge d'aquest antic centre penitenciari.
