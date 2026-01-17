Multen un autobús per recollir passatgers fora de l’estació de Figueres
La Guàrdia Urbana imposa i cobra al moment la sanció per una doble infracció de circulació
La Guàrdia Urbana de Figueres ha multat un autobús que feia una parada al carrer Met Miravitlles per recollir o deixar viatgers fora de l’estació d’autobusos. Segons ha informat l’Ajuntament, el vehicle prestava un servei de transport de viatgers sense tenir l’autorització corresponent.
A més, els agents van detectar que l’autobús ocupava de manera indeguda el carril bici, fet que provocava un destorb a la circulació. Aquesta conducta també està tipificada com a infracció greu a l’ordenança municipal de circulació. La sanció es va imposar en el mateix moment dels fets i la Guàrdia Urbana en va cobrar l’import al lloc. L’Ajuntament recorda que les parades de recollida o deixada de viatgers s’han de fer als espais habilitats i que ocupar el carril bici pot generar problemes de seguretat i mobilitat.
El consistori assenyala que continuarà actuant davant d’aquest tipus d’infraccions per garantir el compliment de la normativa i el bon funcionament de la circulació a la ciutat.
