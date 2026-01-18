Protecció Civil envia una alerta als mòbils de 19 municipis de l’Alt i el Baix Empordà pel temporal marítim de dilluns
El missatge avisa de les fortes “onades fins a dimecres” i demana “extremar la precaució i respectar els tancaments”
ACN
Barcelona
Protecció Civil ha enviat aquest diumenge, poc abans de les 20.00 hores, un missatge d’alerta Es-Alert als telèfons mòbils de fins a 19 municipis costaners de l’Alt Empordà i el Baix Empordà. Els serveis d’emergència han decidit prendre aquesta mesura preventiva per a advertir dels riscos del temporal marítim que dilluns prendrà força especialment a partir de les 7.00 hores. El text enviat alerta de la “previsió d’onades importants fins dimecres” en aquella zona, i demana “.extremar la precaució, respectar els tancaments d'accés a punts del litoral, i allunyar-se d'espigons, esculleres i passejos marítims”. El missatge acaba reclamant que es telefoni al 112 en cas d’emergència.
