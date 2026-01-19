Campanya per aturar el trasllat de l'estació del tren de Figueres perquè és una obra "faraònica" i "perjudicial"
La plataforma Defensem el Tren de l'Empordà recollirà signatures per mostrar la veu de la ciutadania i perquè s'optin per solucions que permetin mantenir la infraestructura al centre de la ciutat
La plataforma Defensem el Tren de l'Empordà (Iaeden-Salvem l'Empordà i l'associació Promoció de Transport Públic), juntament amb col·lectius de veïns de Figueres han engegat una campanya de recollida de signatures per aturar el projecte de trasllat de l'estació del tren de Figueres a Vilafant on se situa la del TAV. Volen deixar clar el rebuig ciutadà. Consideren que és una obra "faraònica, innecessària i perjudicial" per al futur de la mobilitat.
El projecte suposaria treure del centre de la ciutat l'actuació estació, una proposta que està sobre la taula des de fa anys. Creuen que l'Ajuntament ha deixat passar més de vint anys per resoldre el que suposaria eliminar els passos a nivell.
El juliol passat es va signar el protocol per tirar endavant els tràmits per fer realitat l'estació intermodal. Figueres va avançar fa uns mesos que esperava que fos una realitat d'aquí a vuit anys.
Però el canvi, per Defensem el Tren de l'Empordà on es va sumar l’associació Promoció del Transport Públic (PTP) el 2023 suposara una gran obra amb vuit quilòmetres de nou traçat ferrovari, amb un alt cost econòmic i ambiental que inclouria la construcció de túnels i variants viàries sobre sòl agrícola i zones naturals. A més, se situaria en un zona que consideren un "cul-de-sac". La seva visió és que seria millor el soterrament en trinxera a l'actual traçat.
Per a la plataforma hi ha solucions "molt més senzilles, barates i ràpides" com la que proposes i que permetria reconnectar la ciutat, crear nous espais públics i aparcaments i millorar els accessos sense desplaçar l’estació del centre.
Un altre argument per defensar l'actual estació és que el 60% dels usuaris, diuen, arriben a peu i molts viatgers venen per comprar compres o fer gestions. El trasllaat suposaria està més allunyada. I també consideren que afectaria els 750.000 viatgers anuals de l’estació d’autobusos, que ja no disposarien d’una connexió central i accessible. Les entitats adverteixen que separar les estacions de tren i bus perjudicaria la intermodalitat.
Desenvolupar 9 hectàrees de terreny
D’altra banda, denuncien que el projecte sembla respondre a interessos urbanístics i especulatius, ja que es preveu desenvolupar unes 9 hectàrees de terrenys públics al voltant de l’estació actual.
La plataforma reclama una solució assenyada, viable i respectuosa amb el territori, i fa una crida a la ciutadania a signar la petició per aturar el trasllat i repensar una solució centrada en les persones i no en els grans negocis.
El govern, mentrestant, va avançant en la proposta de trasllat. El juliol passot es va portar a terme la signatura del protocol que ha de fer possible la nova variant i l'estació intermodal. O sigui la unió del TAV i el tren convencional a l'estació de Figueres-Vilafant.
L'acte va estar presidit per José Antonio Santano, Secretari d’Estat de Transports i Mobilitat Sostenible; Sílvia Paneque, Consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica del Govern de la Generalitat; Jordi Masquef, alcalde de Figueres i Montse De La Llave, alcaldessa de Vilafant, amb la participació de Juan Carlos Monge, director de Projectes d’Adif.
La Generalitat serà l'encarregada de gestionar el canvi urbanístic des de l'Incasòl.
