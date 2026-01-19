Un cotxe xoca contra la tanca i acaba al pati d'un domicili a Empuriabrava
El SEM va evacuar el conductor a l'Hospital Trueta ferit de poca gravetat
Un cotxe es va encastar contra la tanca d’un domicili a Empuriabrava i va acabar dins del pati.
El succés va tenir lloc cap a les tres de la matinada de diumenge, i la Policia Local de Castelló d'Empúries i el SEM es van desplaçar immediatament fins al carrer de la Marinada.
En arribar, els serveis d’emergències van trobar un Audi Q5 que havia patit una sortida de via i havia quedat semibolcat. El conductor, un home, va ser evacuat en ambulància pel SEM fins a l’hospital Josep Trueta de Girona en estat de poca gravetat.
La Policia no li va practicar les proves d’alcoholèmia ni de drogues, ja que es va prioritzar l’atenció sanitària, tal com sol succeir en aquests casos, segons fonts policials. El mateix diumenge al matí, un grua va retirar el vehicle accidentat.
Pel que fa a les causes, segons les primeres investigacions, el conductor circulava en línia recta abans d’arribar a una cruïlla, es va passar un stop i va xocar contra la tanca del domicili, provocant que el vehicle acabés dins del pati. La Policia Local continua investigant les circumstàncies del succés per determinar exactament com va passar l’accident.
