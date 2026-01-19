Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una furgoneta robada crema en un camí de Peralada i una persona resulta ferida

Els Mossos descobreixen que va havia estat sostreta tres dies abans a Palol d'Onyar i investiguen el succés

Imatge d'arxiu de camions de Bombers

Eva Batlle

Peralada

Una furgoneta robada va aparèixer en flames diumenge a la nit en un camí forestal de Peralada, sorprenent els veïns cap a dos quarts de nou. Diversos testimonis van acudir ràpidament i es van trobar amb el vehicle cremant de manera descontrolada.

Una de les persones que va intentar obrir la furgoneta per comprovar que no hi hagués ningú a l’interior va resultar ferida amb cremades a la mà i algun tall després de rebentar un dels vidres. Finalment, no hi havia ningú dins del vehicle.

Fins al lloc s’hi van desplaçar els Bombers, els Mossos d’Esquadra i el SEM. Tres dotacions dels Bombers van sufocar les flames, que estaven totalment desenvolupades a l’arribada, i van calcinar el vehicle. El foc es va donar per extingit poc després de les nou del vespre. Mentrestant, el SEM va evacuar l’home ferit fins a l’hospital de Figueres.

Els Mossos d’Esquadra investiguen el succés, ja que van comprovar que la furgoneta havia estat robada a Palol d'Onyar el dia 15 de gener i es vol determinar si havia estat implicada en algun delicte abans de ser incendiada.

