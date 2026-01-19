Llançà i Portbou suspenen classes aquest dimarts per la previsió de fortes pluges

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Port de la Selva no descarta que calgui tallar l'N-260 al tram Portbou-Figueres per desbordament de la riera

Una aula, en una imatge d'arxiu / Sandra Román

ACN

Els ajuntaments de Llançà i de Portbou, ambdós a l'Alt Empordà, han anunciat que suspenen les classes de tots els centres educatius dels municipis aquest dimarts per la previsió de fortes pluges. En el cas de Llançà, la mesura afecta la llar d'infants El Patinet, l'escola Pompeu Fabra i l'Institut de Secundària. A Portbou, resulta afectada l'escola Sant Jaume. El consistori de Llançà alerta que les condicions de pluja que s'esperen poden comportar riscos de mobilitat, dificultats d’accés i problemes de viabilitat, per la qual cosa demana extremar la prudència i evitar desplaçaments innecessaris.

Per la seva banda, l'Ajuntament del Port de la Selva, també a l'Alt Empordà, ha indicat que està en contacte amb el de Llançà davant la "possibilitat" d'un tall de la carretera N-260 entre Portbou i Figueres per desbordament de la riera.

