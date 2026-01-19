Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Sueldazo de l'ONCE deixa a Figueres un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys

El cupó ha estat venut per Martín Coronel, que ha repartit sort des del seu quiosc situat al carrer Glòria Compte

El venedor Martín Coronel, al quiosc des d'on ha venut el cupó premiat.

El venedor Martín Coronel, al quiosc des d'on ha venut el cupó premiat. / ONCE

Meritxell Comas

Meritxell Comas

Figueres

El sorteig del Sueldazo de l’ONCE ha deixat aquest cap de setmana un premi de 240.000 euros a Figueres, amb una dotació de 2.000 euros al mes durant 10 anys.

El cupó premiat ha estat venut per Martín Coronel, agent venedor de l’ONCE, que ha portat la sort a la capital de l’Alt Empordà des del seu quiosc situat al carrer Glòria Compte. Coronel forma part del col·lectiu de persones amb discapacitat que integren la xarxa de prop de 2.500 agents venedors de l’ONCE a Catalunya.

L’agència de l’ONCE a Figueres ofereix serveis personalitzats a 180 persones afiliades i compta amb un equip de 69 agents venedors dels productes de joc de l’organització.

