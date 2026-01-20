Bombers evacuen preventivament 40 persones d’una fundació al Far d'Empordà
Es troba en una zona que s'inunda de manera recurrent
Els Bombers han realitzat aquest dimarts al matí l’evacuació preventiva de 40 persones d’una fundació d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental del Far d'Empordà, a tocar de Figueres. La instal·lació es troba en una zona que s’inunda de manera recurrent pel creixement del riu Manol, informen des del cos d'emergències.
En l’operatiu que ha començat cap a quarts de nou han intervingut quatre dotacions de Bombers, que han actuat de manera coordinada per garantir la seguretat dels residents davant el risc d’inundació.
El centre és la residència Les Acàcies des de la fundació Altem, responsable de la residència, han assenyalat que sis d’elles, en una situació de més vulnerabilitat, s’han traslladat a l’hospital d’atenció intermèdia Bernat Jaume i les altres, en espais de l'entitat, informa l'ACN.
