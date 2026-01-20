L’oposició de l'Escala reclama aturar l’obra de Can Ramis per possibles restes del XIX
Les formacions han entrat conjuntament una instància a l'Ajuntament i a la Generalitat alertant que al subsòl podria haver-hi restes de les fortificacions, muralles i torres carlines
Els grups municipals de l’oposició a l’Ajuntament de l’Escala —Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gent de l’Escala, Alternativa per l’Escala, Junts per l’Escala i En Comú l’Escala— han presentat conjuntament una instància a l’Ajuntament i a la Generalitat de Catalunya alertant de la possible existència de restes patrimonials al subsol de la finca de Can Ramis. Es tracta de l'habitatge que la família el pintor Rafel Ramis va cedir a l'Ajuntament, es va vendre i recentment s'ha enderrocat per fer-hi habitatges.
Segons la informació disponible dels grups, hi hauria la possibilitat de presència de restes de les fortificacions, muralles i torres carlines del segle XIX, elements que podrien formar part del patrimoni històric protegit del municipi.
L’oposició adverteix que aquestes restes es podrien trobar en risc d’afectació o destrucció a causa de l’avanç de les obres actuals, i considera imprescindible actuar amb la màxima prudència i d’acord amb la legislació vigent en matèria de patrimoni cultural.
Per aquest motiu, els grups signants han sol·licitat formalment que el Departament de Cultura de la Generalitat adopti les mesures oportunes per verificar l’existència i l’estat d’aquestes possibles restes arqueològiques i patrimonials, i que, si escau, s’ordeni la paralització cautelar de les obres fins que es pugui dur a terme la corresponent inspecció arqueològica.
Garantir el patrimoni
Els grups de l’oposició remarquen que "aquesta petició no respon a cap voluntat d’obstaculitzar cap projecte, sinó a la necessitat de garantir la protecció del patrimoni històric de l’Escala, tal com estableix la normativa, i d’evitar possibles danys irreversibles sobre elements que formen part de la memòria col·lectiva del municipi." D'altra banda, reclamen l"transparència, rigor i responsabilitat institucional, i confia que tant l’Ajuntament com la Generalitat actuïn amb diligència per aclarir els fets i assegurar que qualsevol actuació urbanística es faci amb ple respecte al patrimoni històric i cultural".
Els grups de l'oposició van engegar una campanya el 2024 per intentar frenar la venda de la finca.
Can Ramis estava al número 36 del carrer Perxel. Hi va viure el pintor Rafel Ramis (1912-1991). El 1999 va passar a ser de titularitat municipal. Es va acordar amb la vídua habilitar un espai per a l’obra que seria catalogada. El govern va defensar que l'important era preservar i exposar l'obra pictòrica que es troba al Museu de l'Anxova i la Sa. Finalment, el 2024, la finca es va adjudicar per 501.000 euros a l’empresa Pla de Pelacalç SL.
El promotor actual va començar l'enderroc per a la construcció d'habitatges.
