Detenen dos multireincidents a Empuriabrava amb un ciclomotor robat mentre feien compres amb targetes sostretes
Havien entrat en un habitatge mentre la víctima dormia i li van sostreure també telèfons, documentació i dos cascos
Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Roses han detingut dos multireincidents que tenien un ciclomotor robat a Empuriabrava mentre feien compres amb targetes sostretes.
Els arrestats són dos homes, de 28 i 41 anys, que van acabar acusats de ser presumptes autors d’un robatori amb força en un habitatge, diverses estafes i el robatori i furt d’ús d’un vehicle. Un dels arrestats també està acusat de dos delictes contra la seguretat del trànsit, per conduir sense haver obtingut mai el permís i per negar-se a sotmetre’s a les proves de detecció d’alcohol i drogues. Tots dos presentaven símptomes evidents d’haver begut.
El matí del 17 de gener va començar mogut a Empuriabrava, cap a dos quarts de nou del matí a policia va tenir coneixement d’un robatori en un domicili d’Empuriabrava Els lladres havien accedit al domicili forçant una porta i havien remenat les estances mentre la víctima dormia, enduent-se telèfons, documentació i fins i tot dos cascos. La víctima es trobava dormint a l’interior i quan es va despertar, es va trobar estances remenades i de seguida va alertar la Policia Local de Castelló d’Empúries.
Poques hores després del robatori, els Mossos van localitzar, just davant d’una farmàcia de Roses, un home assegut sobre el ciclomotor robat. De l’interior de l’establiment en va sortir un segon home. Fetes les comprovacions acabaven de fer una transacció amb una de les targetes sostretes poc abans en el domicili.
Compres amb les targetes robades
Els agents durant l’escorcoll van localitzar més targetes bancàries i altres objectes fruit del robatori repartit entre el seient del ciclomotor i una motxilla que portaven. Un dels mòbils sostrets el van trobar amagat dins el mitjó d’un d’ells. Els investigadors també van comprovar que els lladres havien fet diverses compres amb les targetes sostretes en tres establiments diferents.
El conductor, presentava símptomes evidents d'anar begut, però es va negar a sotmetre’s a les proves de detecció.
Davant les evidències els mossos van detenir els dos homes per tots aquests fets delictius.
Patinets i bicicleta, el dia abans
Es dona la circumstància que a un dels detinguts, també se l’acusa d’haver comès dies abans, el furt de tres patinets i una bicicleta en un habitatge d’Empuriabrava. El propietari els tenia a la terrassa i l’arrestat, que va ser identificat per agents dels Mossos d’Esquadra gràcies a imatges de càmeres de seguretat, els va sostreure trencant la cadena que els subjectava.
Els dos detinguts, amb múltiples antecedents policials, van passar el 19 de gener a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres.
