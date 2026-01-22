Set ferits per una intoxicació de monòxid en un bloc de pisos de Cabanes
El SEM ha traslladat cinc afectats a centres sanitaris, un d’ells en estat greu
Una mala combustió d’una caldera va provocar set persones ferides per una intoxicació de monòxid de carboni en un bloc de pisos de Cabanes. El succés va tenir lloc aquest dimecres cap a tres quarts d’onze de la nit i va obligar a activar el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) amb sis ambulàncies, així com els Bombers amb quatre dotacions i els Mossos d’Esquadra.
Els sanitaris van rebre l’avís que hi havia persones que no es trobaven bé, amb marejos i altres molèsties compatibles amb la inhalació de monòxid. Van alertar els Bombers, que també es van traslladar fins al carrer Canal, en un bloc de quatre plantes.
Els Bombers van revisar tots els habitatges i van certificar que hi havia una caldera d’un pis del primer que feia mala combustió. Els sanitaris van atendre diverses persones de tot el bloc, entre elles un matrimoni de gent gran en un pis i una altra en un altre, totes amb clars símptomes d’intoxicació.
Diversos hospitals
D’aquestes, un home va resultar ferit greu i va ser evacuat a l’Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí, que disposa de cambra hiperbàrica. Una dona, un home i un menor d’edat van ser traslladats a l’Hospital de Palamós, també amb cambra hiperbàrica, en estat de poca gravetat. Un altre home, igualment menys greu, va ser traslladat amb ambulància a l’Hospital Comarcal de Figueres. Finalment, els sanitaris van atendre un home i una dona més, que van ser donats d’alta al mateix lloc dels fets.
Per la seva banda, els Bombers van fer comprovacions, van tancar la clau de pas del gas del bloc i van revisar un per un els pisos, i van certificar la fuita de monòxid de carboni com a origen de l’incident. La companyia del gas va arribar al lloc cap a dos quarts d’una de la matinada, va confirmar els fets i es va fer càrrec de l’avaria. Cap a un quart de dues d’aquest dijous es va donar per finalitzat el servei amb un balanç de set ferits.
Subscriu-te per seguir llegint
- Furor pel nou Ikea a Girona: 300 euros per bescanviar pel primer client
- Denuncien que l’alcalde de Sant Martí Vell va mentir sobre la informació que tenia respecte a la visita de la família reial al municipi
- Localitzen el cos d’un home a l’interior del cotxe que ha arrossegat la riera a Palau-sator
- És oficial: les empreses hauran d’informar dels salaris que paguen d'aquesta manera
- Pep Prieto: 'Em sento afortunat de no estar creixent en la Girona d’ara
- Les fotos de la inauguració de l'IKEA de Girona
- Suspenen tota la circulació de Rodalies a Catalunya després de dos descarrilaments
- Un tren impacta amb una roca entre Blanes i Maçanet i perd un eix sense causar ferits