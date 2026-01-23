Dos ibis ermitans del Zoo de Viena arriben als Aiguamolls de l’Empordà
Amb les dues incorporacions l'aviari ja compta amb cinquanta exemplars
Dos nous ibis ermitans (Geronticus eremita) procedents del Zoo de Viena han arribat als Aiguamolls de l'Empordà en el marc del projecte de reforç poblacional d’aquesta espècie en perill d’extinció. Els ocells van arribar el passat dimarts 20 de gener a l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Amb aquestes incorporacions ja es disposa de 50 individus.
Des de la Fundació Alive que gestiona l'aviari del projecte, han informat que malgrat les dificultats meteorològiques provocades per la borrasca Harry, el trasllat es va completar amb èxit i els animals es troben en perfectes condicions de salut. Un cop a Catalunya, els exemplars van ser traslladats immediatament a l’aviari amb l’objectiu de garantir una correcta aclimatació.
Des de l’entitat s’ha volgut destacar especialment la tasca de Komodo Zoo Services, l’empresa responsable del transport per carretera, pel tracte acurat i el respecte amb què han viatjat els animals des de Barcelona fins a les instal·lacions del parc natural.
Un desinihibit i un més tímid
En el moment d’introduir-los a l’aviari, els dos ibis van mostrar comportaments ben diferents. Un d’ells es va mostrar molt desinhibit i va començar ràpidament a volar i explorar l’espai, mentre que l’altre, de caràcter més tímid, va sortir de la caixa de transport caminant amb prudència. Tot i aquestes diferències, ambdós exemplars s’han integrat perfectament amb la resta del grup i ja formen part activa de la colònia.
Amb aquestes incorporacions, la població d’ibis ermitans als Aiguamolls de l’Empordà arriba als 50 individus. A més, la setmana vinent està prevista l’arribada de dos exemplars més procedents del GaiaZoo, a Kerkrade (Països Baixos), amb l’objectiu de continuar reforçant progressivament el grup fins a assolir prop de 60 individus.
Segons la Fundació Alive, aquest creixement sostingut és clau per consolidar una població viable i estable d’aquesta espècie emblemàtica al territori.
Un projecte de conservació amb visió europea
El projecte impulsat per la Fundació Alive forma part d’una estratègia de reforç de les poblacions europees d’ibis ermità. En aquest marc, ja s’han rebut exemplars procedents del Zoobotánico de Jerez, del Waldrappteam i d’altres centres zoològics europeus.
Tots els individus passen prèviament per una fase d’adaptació a l’aviari abans de ser alliberats gradualment de cara a la primavera. L’objectiu final és establir una població estable als Aiguamolls de l’Empordà, contribuint a la recuperació d’una espècie en greu perill d’extinció i al reforç de la biodiversitat al territori.
