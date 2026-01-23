L’Exèrcit busca 71 soldats professionals per al regiment de Sant Climent Sescebes
La convocatòria ofereix contractes inicials de tres anys
L’Exèrcit de Terra ha obert una convocatòria amb 71 places de soldat professional destinades al Regiment d’Infanteria “Arapiles” 62, amb seu a l’aquarterament militar de Sant Climent Sescebes, a l’Alt Empordà. La convocatòria es va publicar el passat 8 de gener al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
Les persones que superin el procés de selecció s’incorporaran a les escales de tropa i marineria i iniciaran la formació als centres docents militars abans d’arribar a la seva unitat de destinació. El contracte inicial és de tres anys, amb possibilitat de pròrroga.
El Regiment “Arapiles” 62 és una unitat de l’Exèrcit de Terra amb una llarga trajectòria a Catalunya i està ubicat a Sant Climent Sescebes. Actualment, compta amb el Batalló “Badajoz”, una unitat mecanitzada equipada amb vehicles de combat d’infanteria Pizarro.
En els darrers anys, el regiment ha participat en diverses missions internacionals, especialment en el marc de l’OTAN, com la missió “Enhanced Forward Presence” a Letònia, en què ha pres part els anys 2019, 2021 i 2024, i que està previst que es repeteixi pròximament.
L’aquarterament disposa d’instal·lacions per a la instrucció i l’entrenament, així com d’allotjaments i serveis bàsics per al personal destinat.
El Ministeri de Defensa informa que les persones interessades poden informar-se i inscriure’s al procés de selecció a través del BOE o demanant cita a la Subdelegació de Defensa de Girona, informa
Baixa taxa de gironins i catalans a l'exèrcit.
Segons l'anuari estadístic militar del Ministeri de Defensa del 2024, el més recent publicat fins ara, el nombre de militars espanyols nascuts a les comarques de Girona és de 147. Pel que fa a Catalunya, el nombre és de 1.789. Aquesta xifra representa un 2,7% dels prop de 70.000 membres de l'exèrcit arreu de l'Estat, un pes que contrasta amb el que té la població general catalana, que suma una sisena part del total espanyol (16,5%). Així, la taxa de soldats per cada 100.000 habitants és de 22 a Catalunya, la més baixa de tot l'Estat, per sota del País Basc, Navarra i les Illes Balears, les que més s'hi apropen. Les dades també reflecteixen que les demarcacions de Girona, Tarragona i Lleida se situen a la cua en efectius que aporten en nombres absoluts.
Les dades també mostren que aproximadament vuit de cada deu militars originaris de les comarques catalanes estan en actiu, mentre que la resta són reservistes, estan en excedència voluntària, o en altres circumstàncies. Pel que fa al pes dels homes, supera el 91% del total, una proporció similar al conjunt de l'exèrcit, i només consten 156 dones catalanes com a membres del cos.
Segons l'anuari de Defensa, només 798 dels 69.836 militars que hi ha a Espanya estan destinats o adscrits a Catalunya, un 1,1% del total. Nou de cada deu són homes i set de cada deu estan en actiu. Una proporció similar (73%) són part de l'exèrcit de terra; un 15%, de l'aire; un 3,7%, de l'armada; i la resta són dels cossos comuns de les forces armades.
- Denuncien que l’alcalde de Sant Martí Vell va mentir sobre la informació que tenia respecte a la visita de la família reial al municipi
- Nou intent d'estafa a un veí de Girona amb el pagament de taxes fent-se passar per l'Ajuntament
- Furor pel nou Ikea a Girona: 300 euros per bescanviar pel primer client
- La segona millor pizza de Catalunya és a Blanes
- El gran ensurt de la seva vida: una dona es desperta amb una serp de més de dos metres al llit
- El Pare Pelegrí fa el camí de tornada cap a Tossa acompanyant per centenars de persones
- Tanca Formaticum, el restaurant de Girona especialitzat en la cuina del formatge
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència