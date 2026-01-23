Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Nou intent d'estafa a Figueres: es fa passar per l'Ajuntament i reclama el pagament de factures pendents

"No faciliteu cap dada personal ni efecteu cap pagament", remarquen des del consistori

Figueres ha advertit d'un intent d'estafa per telèfon. / Ajuntament de Figueres

Redacció

Redacció

Figueres

Nou cas d'intent d'estafa a Figueres. En aquest cas, un individu ha trucat a diverses persones des del telèfon 612 538 250, fent-se passar per l'Ajuntament de Figueres, reclamant factures impagades i exigint el pagament a un número de compte, segons han informat fonts municipals. Aquesta mateixa setmana Girona informava d'un cas similar en el qual un individu intentava aconseguir diners reclamant taxes impagades.

"No faciliteu cap dada personal ni efectueu cap pagament", remarquen des de l'Ajuntament. "Aviseu al vostre entorn, especialment a les persones grans o vulnerables, per si reben aquesta trucada", conclouen.

L’Ajuntament de Girona va anunciar també aquesta setmana, tal com publicava Diari de Girona, que ha detectat una persona que intentava estafar els veïns de la ciutat fent-se passar pel consistori demanant el pagament de taxes com l'IBI o les escombraries. S'han donat casos similars en altres situacions.

