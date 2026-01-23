Trien el jurat i comença el judici al kamikaze que va provocar un accident mortal a l'AP-7 a la Jonquera
El fiscal demana 19 anys de presó per homicidi i tràfic de drogues perquè duia més de 16 quilos de marihuana i haixix
El judici al conductor kamikaze que va provocar un accident mortal a l'AP-7 a la Jonquera quan conduïa contra direcció fugint de la policia francesa el 10 de juny del 2023 ha començat aquest divendres a l'Audiència de Girona amb la tria del jurat popular. El fiscal demana 19 anys de presó per homicidi intencionat i un delicte contra la salut pública perquè sosté que el motiu pel qual el processat conduïa de manera temerària no va ser fruit d'una equivocació, sinó per evitar que l'atrapessin perquè duia 15,29 quilos de marihuana i 1,32 quilos d'haixix al cotxe. Durant l'intent de fugida va xocar frontalment contra un altre vehicle i el conductor va morir a l'instant. La víctima era un home de 61 anys de nacionalitat polonesa.
El judici ha començat a la secció quarta de l'Audiència de Girona i està previst que s'allargui fins dijous, quan entregaran l'objecte del veredicte al jurat popular i es retirarà a deliberar. Segons el guió, després del tràmit d'al·legacions prèvies, el judici es reprendrà dilluns amb les declaracions de testimonis. Està previst que l'acusat declari dimecres al matí.
L'escrit de conclusions provisionals del fiscal recull que poc després de les onze de la nit del 10 de juny del 2023, la sala de coordinació dels Mossos d'Esquadra va rebre l'avís de l'accident al punt quilomètric 0,6 de l'AP-7, en sentit nord. La reconstrucció dels fets va indicar que l'investigat conduïa un cotxe en direcció França quan va detectar la presència de la Policia Nacional francesa a l'A9. Aleshores, va fer un canvi de sentit i va començar a circular contra direcció per l'autopista.
Un altre conductor, que es va trobar el cotxe de cares, va alertar els agents, que van perseguir el vehicle per interceptar-lo. El cotxe sospitós va acabar xocant frontalment amb un altre vehicle que circulava "correctament". Com a resultat de la col·lisió, el conductor i únic ocupant de l'altre cotxe va morir a l'acte. La víctima era un home de 61 anys i nacionalitat polonesa, segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT). El conductor que va causar el xoc, de 22 anys i origen francès, va patir ferides lleus.
A dins del vehicle escàpol, els agents hi van localitzar droga. En concret, hi havia dues bosses amb tretze paquets cadascuna amb 15,290 quilos de marihuana i 1,320 quilos d'haixix. La droga tenia un valor de 32.491,8 euros al mercat il·lícit. Els Mossos d'Esquadra van arrestar el conductor.
L'home va passar a disposició del jutjat d'instrucció 6 de Figueres el 12 de juny del 2023. El magistrat va decretar presó provisional, comunicada i sense fiança per delictes contra la salut pública, contra la seguretat viària per conducció temerària amb menyspreu per la vida dels altres i homicidi per imprudència greu. Un mes després, la fiscalia va entrar un escrit al jutjat sol·licitant que la investigació se seguís per la via del jurat popular per homicidi dolós.
Intencionat
La fiscalia argumentava que no va ser una imprudència sinó un homicidi intencionat per dol eventual perquè el conductor "s'havia de representar com a probable" que, conduint contra direcció per l'AP-7, podia provocar un accident "causant la mort d'una persona, com així va passar". El fiscal indicava que l'accident no va ser "fruit d'una equivocació": "L'investigat, en el moment de fer el canvi de sentit pel carril, veient vehicles venint-li de cara i fins i tot esquivant-ne un, a les velocitats amb les quals se circula per una autopista, de manera necessària s'havia de representar com a probable una col·lisió frontal amb resultat de mort".
"No és un assassí, però no podia no saber que anant en direcció contrària per l'autopista podia acabar provocant un accident", ha afirmat el fiscal Jerónimo Gómez a les al·legacions prèvies.
Un cop tancada la instrucció, l'acusació pública va formular l'escrit de conclusions provisionals acusant el conductor d'un delicte d'homicidi en concurs ideal amb conducció temerària amb menyspreu manifest cap a la vida de les persones i d'un delicte contra la salut pública en quantitat de notòria importància. Demana una pena de 19 anys de presó i multa de 64.983,6 euros, 9 anys de llibertat vigilada i la prohibició de conduir durant 10 anys.
La víctima tenia parella sentimental, dos fills, dos germans i la mare per a qui el fiscal demana una indemnització de 400.000 euros pel dany moral causat. L'asseguradora del vehicle ha de respondre com a responsable civil directe, segons la fiscalia.
"Mai va voler matar a ningú"
La defensa al·lega que l'acusat era "un jove sense contacte previ amb el món delictiu" perquè no tenia antecedents ni policials ni judicials i que està penedit dels fets. Segons el relat de l'escrit de conclusions provisionals del lletrat Daniel Muntada, el processat duia un carregament de droga que li havien preparat "persones a qui temia fallar" i va conduir per una carretera per on no havia circulat mai.
Per això, sosté que quan va advertir la presència policial va entrar en pànic i, sense tenir temps de reflexionar, va intentar fugir sense adonar-se que la via "era de sentit únic": "No va saber que circulava en sentit contrari". La defensa remarca que "mai va voler matar ningú" i que no hi va haver "intenció homicida ni suïcida".
Finalment, també argüeix que el processat era addicte al consum de marihuana i haixix des dels 19 anys i fumava vuit porros al dia, motiu pel qual tenia les facultats volitives afectades en el moment dels fets.
